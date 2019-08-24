شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : دفع بتعزيزات ضخمة وارتال من الدبابات والمدرعات من هذه المناطق الى شبوه (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان المجلس الانتفالي دفع اليوم الجمعة بقوة عسكرية جديدة من العاصمة المؤقتة عدن باتجاه محافظة شبوة بعد انكسار قواتهم مساء امس في المواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحور عتق. واشارت المصادر ان التعزيز العسكري شملت عناصر مدربة من قوات الحزام الامني وآليات ومدرعات عسكرية اماراتية. Advertisements وحسب المصادر ان المجلس الانتقالي ناوي على حسم معركة محور عتق وتطهيرها من قوات الاصلاح وفق زعمهم بعد مكث الاخير اتفاق التهدئة الذي عقد يوم الاربعاء وقضى بانسحاب قوات اللواء 21 باتجاه مأرب للساحة الخفيف والمتوسط بينما تتسلم النخبة الشبوانية الاسلحة الثقيلة . جدير ذكره ان نائب المجلس الانتقالي هاتي بن بريك اعلن فجر اليوم التزامهم بالتهدئة احتراما للتحالف العربي عقب معركة خاضتها قوات الانتقالي مع الجيش الوطني وتمكن الاخير من كسر زحوفات الانتقالي ببسالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : دفع بتعزيزات ضخمة وارتال من الدبابات والمدرعات من هذه المناطق الى شبوه (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.