شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : رسالة سعودية حاسمة للإمارات بعد انكشاف الأمور : نحن الخطوة القادمة ولن نسمح بتنفيذ مخططاتكم القذرة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رد الكاتب السعودي سليمان العقيلي على الخبير العسكري الاماراتي خلفان الكعبي.

وتساءل الكاتب "سليمان العقيلي" في رده على "خلفان الكعبي" :" الامر واضح ..هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن كله؟.

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ومضى بالقول :" يمن جنوبي تسيطرون عليه ريكرس يمنآ شماليآ تسيطر عليه ايران!.

واضاف بالقول :" تريدون اسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض) لكي يتحقق هذا السيناريو ,ولا يبق في اليمن صديق للسعودية !؟ ,,هكذا الامر واضح سجل يا تاريخ واشهد يازمن.

جاء ذلك في رده على تغريدة الإماراتي خلفان الكعبي، رصدها "ناس تايمز" قال فيها : رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية الحوثة استهدفوا حقل نفطي يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن بعد مضي 53 شهرا.

وأضاف: كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس، فماذا حدث في الفترة الأخيرة أرجو مراجعة اسلوب إدارتكم للحرب الامر واضح.