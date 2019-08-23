شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دولة خليجية تقوم بإلغاء إقامة 56 ألف وافد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت"الهيئة العامة للقوى العاملة" في الكويت بأنها ألغت 56 ألف إذن عمل غير سار مسجل لديها. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية. أخبار قد تهمك: Advertisements وأكدت أن هذه الإجراءات جاءت استنادا للعديد من الأسباب، منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد، ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو انتهاء صلاحية إقامة العامل أثناء وجوده خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب.

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