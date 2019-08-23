العيسائي " لـ"اليمن العربي": الإخوان أفسدوا مباحثات جدة بتفجير الوضع بشبوة

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الجمعة 23 أغسطس 2019

نصر العيسائي

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال نصر العيسائي، عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي،أنه بعد استجابة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحوار مع شرعية الرئيس هادي وصولهم إلى مدينة جدة، قامت جماعة الإخوان المسلمين المسترين بالحكومة الشرعية اليمنية بتفجير الوضع في محافظة شبوة الجنوبية عبر عناصرها الإرهابية ومهاجمة قوات النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية في مسعى منهم لإفشال الحوار بين شرعية الرئيس هادي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.



وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أن الإخوان يعرفون تماماً ان أي إتفاق بين الرئيس هادي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ستكون نتائجه لصالح المشروع العربي والاتجاه نحو محاربة الإرهاب وجماعة الحوثيين في شمال اليمن، ولكن جماعة الإخوان المسلمين المسترين بالحكومة الشرعية يريدون إفشال التحالف العربي في اليمن ومتعاونين بل ومنسقين مع الحوثيين بشكل كامل تحت رعاية إيران وقطر. ودلل عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على ذلك بأنه أعلن اليوم القيادي الحوثي محمد العماد حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم، عزم جماعته مساندة"الإخوان"التي تتعرض لضربات موجعة في جنوب اليمن على يد القوات الجنوبية.