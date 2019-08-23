دور الإمارات في اليمن ومستجدات عتق تتصدر عناوين اليمن العربي للفترة المسائية لهذا اليوم 

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 وهي كالتالي :

ناشط جنوبي : من يقاتل النخبة الشبوانية ليست قوات الشرعية أو هادي بالأرقام .. فساد مالي يفوق الحدود في ديوان وزارة الداخلية عاجل.. مسؤول إماراتي كبير يُطالب هادي بالاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية صور قيادة دولة الإمارات تتصدر غلاف صحيفة 14 أكتوبر. فريق طبي سعودي ينقذ طفلة يمنية عمرها عشرة أيام من الموت بالأرقام.. انتهاكات مليشيا الحوثي في صنعاء خلال النصف الأول من العام 2019 المطيري: أفاعي الشيطنة أطلت برؤوسها لتنفث سمها في شبوة صحيفة: جبهة الخراب في اليمن تتشكل من المسماة “شرعية” و”الإخوان” و” الحوثي” مسؤول بحريني ومحللون يشيدون بمواقف الإمارات الأصيلة باليمن القوات المشتركة: الحملة على الإمارات لا تعبر عن موقف الشعب اليمني كتائب أبي العباس تستغرب من الحملات للمطابخ الإخوانية القطرية الحربي: شرعية الفنادق تتحمس لقتل الجنوبيين وتنبطح أمام الحوثية Advertisements مسهور يقدم نصيحة أخيرة إلى الرئيس هادي وحكومة الفنادق غلاب: على تنظيم الإخوان في اليمن حل نفسه شطارة: كما انهزم الحوثي في الجنوب سينهزهم الإصلاح وأعوانه اليافعي: كان للإمارات دورا بارزا وأساسيا وتميز بتحقيقه نجاحات سريعة .الجعدي: الجنوب عصي على الهزيمة والانكسار أحمد بن بريك: القوى الفاسدة للشرعية تسعى لإجراء عمليات مضاربة بالعملة عاجل.. تجدد المواجهات العنيفة في عاصمة محافظة شبوة المالكي: يحتاج اليمن إلى عاصفة حزم جديدة تجتث الإخوان وأذناب إيران وقطر الأحمر يوقف جبهات مأرب والجوف ويدفع بتعزيزات شمالية بإتجاه شبوة استهداف حوثي واسع على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بالحديدة . قيادي في المقاومة الجنوبية لـ"الخليج 365": النفط هو سر تمسك الإخوان بالقتال في شبوة القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات ضخمة إلى شبوة لحسم معركة عتق قصف حوثي عنيف على منازل بعدد من الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة إنتقالي شبوة يعلن النفير العام والتحرك صوب عتق أحمد بن بريك يحدد مدة زمنية لحسم معركة تحرير عتق من الإصلاح # اليمن # الجنوب # شبوة # غلاب # الإمارات # الحديدة # انتخابات # إيران # القوات المشتركة # الإصلاح # الحوثي # مأرب # الشرعية # بن بريك # الخليج 365 # هادي # كتائب أبي العباس # مليشيا الحوثي # الرئيس هادي # وزارة الداخلية # النخبة الشبوانية # . # صنعاء # القوى الفاسدة

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