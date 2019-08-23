حزام أبين يدفع بتعزيزات من كتائب التدخل السريع والصاعقة إلى عتق 

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الجمعة 23 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
دفعت قوات الحزام الامني والتدخل السريع بمحافظة أبين مساء االجمعة بتعزيزات عسكرية من كتائب التدخل السريع، وكتيبة من اللواء الثامن صاعقة الى محافظة شبوة، وذلك بتوجيهات من القائد عبد اللطيف السيد.
ويأتي ارسال التعزيزات العسكرية لمساندة اخوانهم في محافظة شبوة كدفعة اولى لتعزيز جبهات القتال ضد مليشيات الاخوان التي عاثت في ارض الجنوب فسادا كبيرا.
وأكد قائد الحزام الأمني في محافظة أبين، عبد اللطيف السيد، على أهمية الروح المعنوية العالية للمقاتلين الذين تأهبوا لمساندة قوات النخبة الشبوانية في مواجهة ميليشا الاخوان الارهابية .. مؤكداً أن مساندة قوات النخبة الشبوانية يعتبر مساندة للشرف والعزة والمجد، وهي مساندة لطليعة المدافعين عن شبوة والجنوب .
فيما قال قائد الحزام الأمني قطاع زنجبار، عبد سند، أن القوات الجنوبية تخوض معركة شرف وكرامة دفاعاً عن الدين والأرض والعرض .. مخاطباً الجنود بقوله "لكم اليوم الفخر ان تكون ضمن هذه القوات التي لقنت الأعداء دروساً قاسية وستكونون اليوم مشاركون في هذا الجهاد ضد البغاه المتعدين، واليوم نحن بكم نزداد قوة ايها الابطال وليبشر العدو بالويل اكثر واكثر".
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