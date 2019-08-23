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أحمد بن بريك يحدد مدة زمنية لحسم معركة تحرير عتق من الإصلاح 

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الجمعة 23 أغسطس 2019

احمد بن بريك

احمد بن بريك

أحمد بن بريك يحدد مدة زمنية لحسم معركة تحرير عتق من الإصلاح 

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الخليج 365

وضع رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، توقيت لحسم معركة تحرير مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة من عناصر الإصلاح .

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "المباراة اجمالي توقيتها 90 دقيقة وفي حالة التعادل توجد ضربات الترجيح" .. لافتاً إلى أن شبوة وقواتها من النخبة والمقاومة لازالت في الربع ساعة الاولى . ش وأضاف في ختام تغريدته المقتضبة "الجنوب كله مع شبوة وخلص الكلام" .

وتشهد مدينة عتق مواجهات عنيفة بين قوات النخبة الشبوانية المسنودة بالقوات الجنوبية، وعناصر حزب الإصلاح المنظوية في اللواء 21 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الثالثة .

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