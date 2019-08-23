شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : القوات المشتركة تسيطر على اهم واكبر معسكرات الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة لصحيفة "عدن الغد" أن قوة عسكرية كبيرة تتبع قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد "طارق عفاش" سيطرت على أهم معسكرات الساحل الغربي باليمن.

وقالت المصادر أن قوات حراس الجمهورية قامت بالدخول والتمركز في معسكر "خالد بن الوليد" بالساحل الغربي لليمن.

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وأضافت المصادر أن قوات حراس الجمهورية حشدت باتجاه معسكر خالد بن الوليد ودخلت بعض ثكناته قبل أن تستولي عليه كاملا بعد خروج قوة من ألوية العمالقة كانت في المعسكر منذ تحريره من الحوثيين.

وأشارت إلى أن المعسكر يتبع اللواء الثاني عمالقة بقيادة القائد السلفي حمدي شكري حيث يعتبر مؤخرة للواء ومركز تموين منذ تحريره في العام 2017 من الحوثيين.

ويعتبر معسكر خالد بن الوليد أهم القواعد العسكرية في الساحل الغربي

