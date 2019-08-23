شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. قوات التحالف ترعب سكان هذه المدينة الجنوبية وتعلن حظر التجوال.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الأمنية التابعة للشرعية اليمنية اليوم الجمعة عن تعليمات هامة وطارئة في عاصمة محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. ووجهت اللجنة الأمنية بتعميم حظر التجوال في مدينة عتق من الساعة الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا. ودعت اللجنة الأمنية المواطنين إلى الالتزام بذلك، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم. Advertisements

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