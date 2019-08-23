شكرا لقرائتكم خبر عن قائد اللواء الخامس يُعلن إرسال كتيبتين خاصة مجهزة بأحدث العتاد والسلاح لتعزيز القوات في شبوة ويعلن: المعركة مصيرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد اللواء الخامس دعم وإسناد العميد/ مختار النوبي جاهزية قواته لدعم ومساندة قوات النخبة الشبوانية في معركتها المصيرية لتطهير شبوة من رجس ودنس مليشيات الجنرال علي محسن الأحمر وأعوانهم من حزب الإصلاح والجماعات الإرهابية التابعة لهم.

وقال العميد النوبي في بيان صادر عنه ـ تلقى "يمن الغد" نسخة منه "اننا في قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد في ردفان نتابع بحرص كل التطورات العسكرية في محافظة شبوة الجنوبية ومنها إعلان الحرب على شبوة من قبل القوات الشمالية وعناصر تنظيم القاعدة في حزب الإصلاح الإخواني التي دفع بها الجنرال الأحمر باتجاه عتق".

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وأكد النوبي بأن شبوة لن تكون لوحدها في هذه المعركة المصيرية بل سيكون الجنوب بأكمله إلى جانبها وستزحف قواتنا الجنوبية من كل حدب وصوب لنصرة شبوة التي وصفها بـ"قلب الجنوب النابض".

وأضاف" لن نساوم ولن نتراجع في هذه المعركة المصيرية التي نخوضها ضد المشروع الإيراني ممثلة بمليشيات الحوثي وزعيم الجناح العسكري لحزب الإصلاح الإرهابي علي محسن الأحمر المختطف للشرعية " .

وأكد العميد مختار النوبي بأن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد جاهزة بكتيبتين عسكريتين للتوجه إلى شبوة لتعزيز القوات الجنوبية في مواجهة مليشيات علي محسن الأحمر وأعوانهم " .

واضاف : " الجاهزية القتالية لقواتنا عالية جدا ومثلما هزمناهم في كل المواجهات سوف نهزمهم بإذن الله تعالى ونحقق الانتصار الكبير " .

وحيى العميد النوبي دور القوات الشبوانية ورجال المقاومة وكل رجال شبوة على صمودهم وصلابتهم في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الجنوب .

وختم العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم وإسناد بيانه بالقول "لقد دقت ساعة التحرير وآن الأوان لتطهير شبوة من رجس مليشيات الإصلاح والقاعدة مهما كلف ذلك من ثمن والنصر حليفنا بإذن الله تعالى".