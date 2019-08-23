شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. اندلاع اشتباكات عنيفة الان في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية وشهود عيان تجدد المواجهات بشكل عنيف إلى مدينة #عتق عاصمة محافظة #شبوة جنوب شرق #اليمن . وقالت مصادر : أن المواجهات تجددت في هذه الاثناء في أطراف مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وتتركز الاشتباكات الان في نقطة #الجلفوز ". Advertisements

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