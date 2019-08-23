شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. مجلس الامن يعد قائمة بأسماء المعرقلين للتسوية في اليمن بينهم 7 شخصيات جنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحافي والناشط السياسي، ضيف الله القهالي، عن قائمة بأسماء المعرقلين لعمل التسوية في المين. وقال القهالي في تغريده على" تويتر" ان مجلس الامن يعد قائمة بأسماء المعرقلين لعمل التسوية في اليمن القائمة تضم ٧ شخصيات جنوبية. واكد الصحافي اليمني، انه سوف تصادر ممتلكاتهم وارصدتهم ومنعهم من السفر .#كلنا_هادي_اليمن Advertisements

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