شكرا لقرائتكم خبر عن صدور بيانا هاما عن مدير امن محافظة ابين ابو مشعل الكازمي حول الاحداث الاخيرة.. نص البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر مدير عام أمن ابين العميد علي ناصر ابو زيد باعزب ابو مشعل الكازمي بيانا" هاما" وتوضيحا" للاحداث التي شهدتها محافظة ابين مؤخرا".

نص البيان :

قال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) صدق الله العظيم.

في البدء نترحم على شهدائنا الابطال من كافة الاجهزه الامنيه في محافظة أبين الأمن العام والنجده والشرطه العسكريه وكذلك نترحم على شهداء الحزام الامني ونعتذر لأهلنا في محافظة أبين عن كل ما حصل خارج عن أرداتنا فكنا فقط ندافع عن مؤسسات الدوله ومقار الاجهزه الأمنيه ، و لم نتقدم شبر واحد خارج إطار هذه المواقع الأمنية ولم نسعى لاراقة الدماء إيمانا" وحرصا" منا أننا اخوة" جميعنا ابناء محافظة، وعلى حرمة دم المسلم .

لقد كان يوما" عصيبا" وكئيبا" ان يقتل الأخ أخاه ولكن قدر الله وما شاء فعل ونفتح صفحة جديدة للسلام وخدمة أبناء المحافظة ، وتأمينهم وليس ارعابهم بحرب عبثية تهدد النسيج الاجتماعي لابناء المحافظة الواحدة ، وتزعزع السكينة العامة.

كما نستتنكر ماجاء في بعض المواقع الإعلامية المرئية والمقروءة بالترويج للإشاعات المغرضة بأن ماتم هو تطهير محافظة أبين من مؤسسات أمنية تابعة لتنظيمات إرهابية وغيرها من الاخبار العارية من الصحة ، وهذا عار أن يتم تناقل هذه الأقلام المأجوره في إتهام أبطال محافظة أبين بالإرهاب فالكل يعرف القادة في تلك المقار الأمنية ، وكيف حاربو الإرهاب لسنوات طويلة وضحوا بالغالي والنفيس وهم مطلوبين لدى العناصر الارهابية والكل يعلم هذا ودفعو ثمن غالي لكي تكون أبين وعدن ولحج وغيرها خالية من الإرهاب والمد الفارسي .

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كما نستغرب زج أسماء قيادات أمنية في تراشق سياسي لا شأن لهم فية فمواقفهم ثابتة وواضحة كالشمس الساطعة في كبد السماء ، ولن ندخل في تفاصيلها لان التاريخ قد عمدها بدماء زكية وغالية.

كما ننوه ان بعض المواقع الإعلاميه قد بثت اشاعات مغرضة مفادها ان قائد التحالف راشد القفلي (ابومحمد )قد تواصل مع مدير أمن أبين وقائد القوات الخاصه وطلب منهم التسليم وإلا سيتم التعامل معهم بالقوة. ونؤكد ان هذا غير صحيح وننفيه جملة" وتفصيلا ، والحقيقه كان تواصل قيادة التحالف العربي أثناء المعركه ايجابي سوى القيادة العامة للتحالف أو قادة القوات السعودية اوالاماراتية وبكل الجهود تم وقف الفتنة الساعة الواحدة ظهرا"وإلاتفاق بالجلوس اليوم التالي بمقر التحالف وتثبيت وقف إطلاق النار وبالفعل تم هذا وبحضور قائد التحالف العربي وقائد المنطقه الرابعه ومحافظ ابين ومدير أمن أبين وقائد الحزام الامني ابين وقائد قطاع زنجبار الحزام الامني وقادة الالوية العسكرية وقادة القوات السعودية في محافظة عدن ، وتم توقيع محضر إتفاق يمنع منعا" باتا" أي تحرك قوات عسكريه في محافظة أبين إلا بإشعار قادة التحالف ومحافظ محافظة أبين قائد المحور اللواء ابوبكر حسين سالم، وتم التوقيع على هذا الاتفاق لمنع أي تدهور أمني في محافظة أبين .

كما تم الاتفاق على عودة معسكرات القوات الخاصه والشرطه العسكريه ، وبالفعل تم استلام مقر الشرطه العسكرية من قبل قائدها العميد يوسف العاقل وكذلك تم طلب مهله اسبوعين بشأن القوات الخاصة، من قبل قوات التحالف حتى التشاور مع القياده السياسيه للدولة بشأن الترتيب وتهيئة الاجواء لعودة تلك القوات إلى مواقعها بعد اسبوعين أتى هذا الطلب بعد سماع قائد القوات الخاصه محمد العوبان وقائد الحزام الامني عبداللطيف السيد وتحويل الفصل بذلك لاحقا ضمن ما اتفق عليه من تهيئة كل شيء وإصلاح اي خلل حدث بالسابق والأمر للقيادة العلياء تفصل فيه بين كل الاطراف.

واخيرا بعد توضيحنا هذا نطمئن أهالي أبين العظيمة التي طوال تاريخها تخرج منتصرة على كل الفتن ومثيريها، أبين التاريخ والحضارة ، ابين الشهداء أبين السلام والحب والنخوة الشجاعة والكرم.

نطمئن الجميع انه لن يحدث شي بعد اليوم باذن الله وأي طرف يتجاوز هذا الاتفاق يتحمل مسؤليتة لأن الكل موقع على محضر اتفاق وتحت مظلة التحالف العربي والقيادة السياسيه ممثله برئيس الجمهوريه المشير/ عبدربه منصور هادي حفظة الله.

وفي الختام اتقدم باشكر والثناء لشيوخ القبائل واهل السنه ومشايخ العلم والشخصيات الاجتماعيه الاعتبارية ولرئيس المجلس الانتقالي في ابين الشيخ عبدالله الحوثري ولقادة المقاومه الجنوبيه وقادة الحراك الجنوبي ولكل القيادات العسكريه للجهود التي بذلوها في درء الفتنة وحقن دماء ابناء المحافظة الواحدة. والله المستعان

العميد / علي ناصر بوزيد باعزب ( ابومشعل الكازمي )

مدير عام أمن محافظة أبين

حرر بتاريخ 22/ 8/ 2019