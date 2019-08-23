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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قناة العربية تقع الان بالفخ وتنشر هذا الخبر الكاذب .. شاهد ما الذي ورد فيه

أفادت مصادر "العربية"، الجمعة، بأن المجلس الانتقالي أعلن وقف اطلاق النار بشبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية. كما أفادت مصادر العربية بأن وفد المجلس الانتقالي غادر جدة، حيث تم الاتفاق على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

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وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي استجاب لدعوة السعودية لوقف إطلاق النار في شبوة، والالتزام بالحوار كوسيلة لحل أي خلاف مع الشرعية. كما تم الاتفاق - وفق مصادر العربية - على استمرار الحوار خلال الأيام القادمة بهدف استكمال الاتفاق وإيجاد حل للخلاف مع الحكومة الشرعية.

وكان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، دعا في وقت سابق، الجمعة، كافة القوى في محافظة شبوة للوحدة وتفويت الفرصة على من يهدد الأمن. كما بحث في اتصال هاتفي مع محافظ شبوة تطبيع الأوضاع بعد سيطرة الشرعية على مدينة عتق.

كما اطلع رئيس الوزراء من المحافظ على جهود قيادة السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني في التعامل مع الوضع ومواصلة العمل والجهود لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المدينة.

إلى ذلك، جدد الدعوة لكافة أبناء محافظة شبوة بمختلف أطيافهم ومكوناتهم إلى توحيد صفوفهم ودعم ومساندة قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

سيطرة الشرعية :

وكانت مصادر "العربية" أفادت في وقت سابق الجمعة، بأن القوات الحكومية اليمنية استعادت، مناطق جديدة في محافظة شبوة، بعد اكتمال سيطرتها فجراً على مدينة عتق، إثر اشتباكات اندلعت مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

وانتشرت قوات الجيش الوطني اليمني فجراً في المدينة، كما استعادت السيطرة على نقطة الجلفوز في محيط عتق.

تأمين خطوط الإمداد :

كما أعلن الجيش اليمني إحكام سيطرته على معسكر ثماد التابع لما يسمى قوات النخبة الشبوانية شمال شرق عتق، عاصمة محافظة شبوة، وأكد أنه بهذه العملية تم تأمين خطوط الإمداد بين مدينة عتق ومنطقة بيحان المتاخمة لمحافظة مأرب.

إلى ذلك، دعت قيادة محور شبوة قوات النخبة الشبوانية الانضمام إلى الجيش الوطني والتخلي عن تبعيتها للمجلس الانتقالي.

يذكر أن مدير أمن محافظة شبوة العميد عوض الدحبول كان أعلن في وقت سابق الجمعة، سيطرة قوات الجيش والأمن على مدينة عتق. وقال إن قوات الجيش والأمن بسطت سيطرتها على مدينة عتق، في حين نقل عن العميد جحدل حنش العولقي، قائد "اللواء 21 ميكا"، أن الأمور باتت تحت السيطرة في المدينة.