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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قبل قليل قرار تاريخي لم يسبقه اي ملك من قبل (تفاصيل القرار)

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم ، أمرًا بهدم أجزاء في المسجد الحرام، فيما كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الأسباب. ونقلت صحيفة "مكة" السعودية، عن مصادر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حصلت على موافقة الملك "سلمان" من أجل هدم المواضئ المكشوفة في ساحات المسجد الحرام. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : شاهد : ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ (صورة) عـــــاجـــــل : الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قبل قليل قرار تاريخي لم يسبقه اي ملك من قبل (تفاصيل القرار) عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام Advertisements عـــــاجـــــل : شبوة الان على صفيح ساخن ،،، شاهد اخر التطورات الطارئة وتفاصيل ما يحدث الان شاهد.. تسريب فيديو مُخل للفنانة هالة صدقي +18 صدمة.. سعودي ينشر صور جريمة اغتصاب ارتكبها في المملكة ومطالب بإعدامه .. شاهد الصور بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو ----------------------------------------- وستشمل عمليات الهدم -بحسب المصادر في رئاسة شؤون الحرمين- صناديق الأمانة المنتشرة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام. وأرجعت المصادر السبب في صدور الملك "سلمان" وعمليات الهدم إلى رفع طاقة استيعاب الساحات الخارجية في المسجد الحرام للمصلين. ولم توضح المصادر التوقيت الذي سيتم فيه هدم المواضئ الخارجية وكذلك صناديق الأمانة في المسجد الحرام، إلا أنه من المتوقع أن يتم الشروع فيها خلال الأسابيع المقبلة. يذكر أن السلطات السعودية تعمل على توسعة المسجد الحرام، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمصلين إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.

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