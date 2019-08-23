القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات ضخمة إلى شبوة لحسم معركة عتق 

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الجمعة 23 أغسطس 2019

المجلس الإنتقالي الجنوبي

كتب Advertisements الخليج 365

قالت مصادر جنوبية، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي، دفعت بتعزيزات عسكرية من قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، إلى محافظة شبوة، مساء اليوم، لحسم معركة عتق .



وبحسب المصادر، فإن هذه التعزيزات ستساند قوات النخبة الشبوانية في حربها ضد عناصر حزب الإصلاح المنظوية في اللواء 21 ميكا التابع للمنطقة العسكرية الثالثة لتطهير مدينة عتق من هذه العناصر .. مشيرة إلى أن التعزيزات شملت أليات مدرعة ووحدات قتالية من الحزام الأمني والألوية التابعة للمجلس الإنتقالي .

وأكدت المصادر، أن القوات الجنوبية عازمة على حسم المعركة التي إندلعت مساء اليوم، وتطهير مدينة عتق من العناصر الإخوانية التي إنقلبت على الإتفاق المبرم بين السلطة المحلية والمجلس الإنتقالي الجنوبي مساء الأربعاء وقضى بخروج القوات العسكرية التابعة للمنطقة الثالثة من مدينة عتق، على أن تقوم الأجهزة الأمنية والنخبة الشبوانية بتأمينها .