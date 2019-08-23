قيادي في المقاومة الجنوبية لـ"اليمن العربي": النفط هو سر تمسك الإخوان بالقتال في شبوة 

سيف المحرمي القيادي في المقاومة الجنوبية

علق سيف المحرمي، القيادي في المقاومة الجنوبية، على الصراع الدائر بين قوات الحماية الرئاسية والقوات الجنوبية، بأنه يرجع بسبب كون شبوه منطقه نفطيه ولذلك الاخوان المسلمون يتمسكون فيها.تلك الإشباكات .



وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أنه عندما سيطرت قوات النخبة الشبوانية على عاصمة المحافظة حزب الاصلاح الاخواني استدعى حوثيون ومن القوات الشمالية المتواجدة في. مأرب وصحارى حضرموت من اجل دحر قوات النخبة.

وتسائل القيادي في المقاومة الجنوبية، لماذا لم يذهبو بقواتهم لتحرير صنعاء بل أتو الى شبوة، مبينًا أن قوات النخبة سترتب صفوفها وبجانبها ابناء شبوة وسيتمكنون من حسم الامور في شبوة.

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