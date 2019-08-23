إسقاط طائرة حوثية مسيرة في حيس جنوب الحديدة 

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الجمعة 23 أغسطس 2019
طائرة حوثية مسيرة _ارشيفية
كتب
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مساء اليوم الجمعة في مديرية حيس جنوب الحديدة غربي اليمن ..
وقال مصدر عسكري ميداني إن أبطال القوات المشتركة رصدوا الطائرة المسيرة التابعة للمليشيات شمال المديرية ، حيث كانت تحلّق في سماء المنطقة وقامت الدفاعت الأرضية التابعة للقوات بإطلاق النار عليها وتمكنت من إسقاطها.
وكثفت المليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة من استخدام الطيران المسير في محاولة منها لإستهداف مواقع القوات المشتركة ، ولكن يقضة أبطال القوات المشتركة حالت دون نجاحها في ذلك وتم اسقاط عدداً منها في وقت سابق بمناطق متفرقة من الحديدة.
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