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استهداف حوثي واسع على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بالحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الجمعة 23 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استهداف حوثي واسع على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بالحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في إطار تصعيدها المستمر بمحافظة الحديدة. 

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وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شنت عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. 

 مصدر عسكري ميداني أفاد أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع تمركز القوات المشتركة شرق المديرية ومنها سلاح م.ط 23 وبسلاح 14.5 وبسلاح البيكا. 

فيما أطلقت المليشيات النار على مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المديرية من مناطق تمركزها بالأسلحة القناصة وبسلاح 12.7 منذ ساعات الظهيرة وحتى اللحظة. 

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