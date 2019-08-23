استهداف حوثي واسع على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بالحديدة 

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في إطار تصعيدها المستمر بمحافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شنت عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. مصدر عسكري ميداني أفاد أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع تمركز القوات المشتركة شرق المديرية ومنها سلاح م.ط 23 وبسلاح 14.5 وبسلاح البيكا. فيما أطلقت المليشيات النار على مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المديرية من مناطق تمركزها بالأسلحة القناصة وبسلاح 12.7 منذ ساعات الظهيرة وحتى اللحظة. Advertisements

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