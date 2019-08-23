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الأحمر يوقف جبهات مأرب والجوف ويدفع بتعزيزات شمالية بإتجاه شبوة
الجمعة 23 أغسطس 2019
على محسن الاحمر
كتب
شبوة - الخليج 365
قالت مصادر عسكرية في محافظة مأرب إن زعيم الجناح العسكري في حزب الإصلاح إخوان اليمن على محسن الأحمر أمر بوقف جبهات القتال في مأرب والجوف ، ووجه قواته الشمالية صوب محافظة شبوة.
وأكدت المصادر أن الأحمر دفع بتعزيزات من قواته الشمالية باتجاه عتق مركز محافظة شبوة ، وذلك عبر سلوك طريق ترابية من محافظة مأرب.
وكشفت المصادر، أن من بين التعزيزات الشمالية التي دفع بها الأحمر باتجاه عتق العشرات من عناصر تنظيم القاعدة ، والمئات من المتشددين من عناصر حزب الإصلاح.
هذا وعبرت قبائل شبوة وأبناء المحافظة عن استنكارهم لما يقوم به الأحمر من الدفع بتعزيزات شمالية إلى عتق ، بما فيهم عناصر إرهابية ومتشددة.
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