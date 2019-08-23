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الأحمر يوقف جبهات مأرب والجوف ويدفع بتعزيزات شمالية بإتجاه شبوة 

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شبوة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحمر يوقف جبهات مأرب والجوف ويدفع بتعزيزات شمالية بإتجاه شبوة

الجمعة 23 أغسطس 2019

على محسن الاحمر

على محسن الاحمر

الأحمر يوقف جبهات مأرب والجوف ويدفع بتعزيزات شمالية بإتجاه شبوة 

كتب

شبوة - الخليج 365

قالت مصادر عسكرية في محافظة مأرب إن زعيم الجناح العسكري في حزب الإصلاح إخوان اليمن على محسن الأحمر أمر بوقف جبهات القتال في مأرب والجوف ، ووجه قواته الشمالية صوب محافظة شبوة.

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وأكدت المصادر أن الأحمر دفع بتعزيزات من قواته الشمالية باتجاه عتق مركز محافظة شبوة ، وذلك عبر سلوك طريق ترابية من محافظة مأرب.

 وكشفت المصادر،  أن من بين التعزيزات الشمالية التي دفع بها الأحمر باتجاه عتق العشرات من عناصر تنظيم القاعدة ، والمئات من المتشددين من عناصر حزب الإصلاح.

هذا وعبرت قبائل شبوة وأبناء المحافظة عن استنكارهم لما يقوم به الأحمر من الدفع بتعزيزات شمالية إلى عتق ، بما فيهم عناصر إرهابية ومتشددة.

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