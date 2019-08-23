المالكي: يحتاج اليمن إلى عاصفة حزم جديدة تجتث الإخوان وأذناب إيران وقطر

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الجمعة 23 أغسطس 2019

الناشط علي المالكي

كتب عدن طهران الدوحة - الخليج 365

قال الناشط، علي المالكي، "يحتاج اليمن إلى عاصفة حزم جديدة تجتث حزب الإصلاح الاخونجي اليمني من أي منصب في الشرعية".



وأضاف في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وعدم السماع لأي منظمة تدعي الإنسانية وهي تعمل في الأصل لتمرير أجندات سياسية ، لن يستغرق تحرير اليمن بعد ذلك أكثر من شهرين بالكثير".

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وبين أن "الهدف الأول و الاخير تحرير اليمن من أذناب إيران و قطر".

وأشار إلى أن" المعطيات السياسية في اليمن تشير إلى مؤامرة كبيرة اطرافها حزب الإصلاح الاخونجي اليمني و قطر و تركيا وايران ودولتان تعتبران أقوى حليفتان لإسرائيل".

ولفت إلى أن "المؤامرة هي دعم الحوثيين بالمال والسلاح والسيطرة على الجنوب اليمني".

واختتم "تحرير قطر يكشف كل الأوراق لذلك تحالفت أمريكا وتركيا لحمايتها".