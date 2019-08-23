اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك

كتب عدن - الخليج 365

أكد رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، أن "القوى الفاسدة للشرعية تسعى لإجراء عمليات مضاربة بالعملة في الظروف العصيبة الراهنة التي تعيشها محافظات الجنوب".



وأضاف في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ونحذرها من القيام بذلك وعلى الجهات ذات العلاقة وأجهزة الأمن اتخاذ تدابير صارمة لاغلاق محلات الصرافة التي تقوم بتلك المضاربة بالعملة الصعبة في جميع محافظات الجنوب".

ودعا بن بريك" المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ظاهرة تبرز بهذا الشأن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بن بريك: القوى الفاسدة للشرعية تسعى لإجراء عمليات مضاربة بالعملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.