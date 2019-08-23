شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات ضخمة تتوجه الآن إلى شبوة .. ومصادر تكشف هويتها ومهمتها القادمة .. وتحذيرات من معركة طاحنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية مقربة من مليشيات المجلس الانتقالي الاماراتي أن تعزيزات ضخمة خرجت من العاصمة المؤقتة عدن باتجاه شبوة لدعم عناصرها المنكسرة هناك.

وزعم الاعلامي في الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي المدعو علاء حنش ان ما اسماها قوات تابعة للمجلس الانتقالي تحركت من عدن دعما لقوات النخبة بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.



واضاف حنش بالقول :” تعزيزات هائلة تصل شبوة من ردفان والضالع وعدن، انتظروا أخبار سارة خلال الساعات القادمة”.

بدوره حذر الصحفي عبدالعزيز الهداشي من تأخر إمداد قوات الجيش اليمني في شبوة، مؤكدًا وصول تعزيزات تابعة للمليشيات النخبة.

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وقال الهداشي في منشور له على فيسبوك، رصده "ناس تايمز" : إن "الانتقالي يرفد جبهة عتق بالعتاد والمقاتلين بينما الشرعية تكتفي بالدعم في تويتر وفيس بوك".. وأوضح أنه "لا صحة لأي أخبار عن دعم قادم من مارب حتى هذه اللحظة".



وكانت معارك عنيفة قد دارت ليلة أمس بين القوات الحكومية ومليشيات تتبع المجلس الانتقالي مدعومة باليات ومدرعات إماراتية في محافظ شبوة أسفرت وفق مصادر محلية، عن قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير عدد من الآليات العسكرية، وفرار قوات ما تسمى بـ”النخبة الشبوانية” التابعة للمجلس الانتقالي من عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها.

