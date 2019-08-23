شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو

أشعلت الراقصة المصرية سما المصري، الجدل مجددًا من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتظهر "المصري" أثناء تدليك قدمها بواسطة الشوكولا. وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "ودي كانت جلسة مساج بما يسمى ماسك الشوكولاته. مش لاقيين شوكولاته ناكلها فبنحطها علي رجلينا. بس دي طبعاً مش شوكولاته حقيقية". وكانت "المصري" التي اشتهرت بحركاتها الجريئة، ظهرت في صورة التقطت لها، وبدت فيها وهي ترتدي ملابس الرياضة الضيقة وتشد سروالها الى اسفل مظهرة جزءًا من لباسها الداخلي. وعلقت: "لقيتها بالصدفة وطالعة فيها باطلع لساني قلت انزلها عشان ابو صفيحة لما يشوفها مايعرفش ينام النهارده ويفضل يقول أنا حوسحوس...حوسحوس اللي مجنن النسوان؟ بنصبح ياأبو صفصح". ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : شاهد : ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ (صورة) عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام شاهد.. تسريب فيديو مُخل للفنانة هالة صدقي +18 Advertisements صدمة.. سعودي ينشر صور جريمة اغتصاب ارتكبها في المملكة ومطالب بإعدامه .. شاهد الصور في بلد عربي .. الام تتاجر بابنتها بالدعارة .. شاهد كيف كانت نهايتهم ..«صور وتفاصيل صادمة» بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو عـــــاجـــــل : شاهد صور مباشرة تقطع الشك باليقين وتكشف الطرف المسيطر الان على شبوة ----------------------------------------- كما أثارت الجدل من خلال نشر مقطع الفيديو التقط لها اثناء وجودها على شرفة منزلها وهي ترتدي سروالاً لاصقًا ضيقًا وأرفقته بالتعليق: "يا هلا بالخميس اضكوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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