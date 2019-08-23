شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل قناة سكاي نيوز الاماراتية ”محمد العرب” يفاجئ الجميع ويغرد لـ”هادي” والجيش ضد الانتقالي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ مراسل سكاي نيوز الإماراتية جميع متابعيه بالتغريد في صف الرئيس اليمني هادي المنبوذ إماراتيا، رغم عمله في قناتهم الرسمية.

ونشر العرب صورا لهادي عبر فيها عن الوقوف في صفه ومع الجيش في شبوة ضد مليشيات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

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وغرد "العرب" تحت وسم #كلنا_هادي_اليمن ناشرا صورا لهادي مع خادم الحرمين وولي عهده، فضلا عن عبارات للرئيس اليمني نقشت على صورته.

وعمل العرب، البحريني، مراسلا لقناة الحدث متنقلا في جبهات اليمن وغرد تحت وسم "نحن هنا أين أنتم" الشهير، قبل أن ينتقل للعمل مع قناة سكاي نيوز الإماراتية مراسلا ميدانيا.

وأحرزت القوات الحكومية في شبوة تقدما كبيرا في عتق وسيطرت على عدد من المواقع العسكرية وأعطبت واستولت على آليات إماراتية.

وشهدت عدن مطلع الشهر الجاري تمردا عسكريا من القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات، والتي تمكنت من السيطرة على العاصمة المؤقتة للشرعية، والتمدد صوب المدن الجنوبية، وسط نشوة إماراتية وعجز سعودي واضح، طرد الحكومة الشرعية خارج البلاد التي انقسمت بين الحوثيين في الشمال، والانقلابيين الجدد في الجنوب.

المصدر: تعز أونلاين