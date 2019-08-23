إعلان عسكري مفاجئ للقوات المشتركة في الساحل الغربي بعد انتكاسة ”الانتقالي” في شبوة..!

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن بياناً أشادت فيه بالدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت قيادة القوات المشتركة بأن التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية

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وجددت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن التأكيد على أن "ما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة بقيادة المملكة العربية السعودية لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية."

إن الشعب اليمني سيسجل في أنصع صفحات تاريخه الموقف القومي والأخوي المشرف الذي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة، وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة محتفظة بهذا الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد.

داعين كل القوى السياسية في الساحة الوطنية اليمنية إلى تحكيم العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني على المصالح الحزبية الضيقة وعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته ولبوا نداء الشعب اليمني وسخروا كل إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب الكهنوتي الحوثي المدعوم إيرانياً.

وتؤكد قيادة القوات المشتركة بأن افتعال الأزمات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا مع الشركاء في التحالف العربي لا يخدم سوى المخطط الإيراني التدميري المتمثل في مليشيات الحوثي الإرهابية.

صادر عن قيادة قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي

الجمعة 23 أغسطس 2019م