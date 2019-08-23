عاجل.. تجدد المواجهات العنيفة في عاصمة محافظة شبوة

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 شبوة _ ارشيفية كتب الخليج 365 ـ شبوة أكدت مصادر ميدانية تجدد المواجهات في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، جنوبي اليمن، مساء اليوم.

Advertisements وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة بين قوات النخبة واللواء 21 تدور داخل المدينة بمختلف أنواع الأسلحة. وأشارت المصادر إلى أن قوات النخبة تسعى الليلة للسيطرة على المدينة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول سير المعارك والخسائر التي أسفرت عنها حتى لحظة كتابة خبر. وشهدت المدينة يوم أمس، مواجهات عنيفة دون تقدم لأي طرف. Advertisements

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