الجعدي: الجنوب عصي على الهزيمة والانكسار

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الجمعة 23 أغسطس 2019
عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، إن المنهزمين يحاولون صنع انتصارات وهمية على الشاشات كما تعودوا منذ 5 سنوات.
وأضاف الجعدي، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الجمعة، آب 23، 2019: يعتقدون أن مليشيات الإخوان التي عجزت عن تحرير شبر واحد بمقدورها تحقيق نصر في جبهات الجنوب وتقديم خدمة مجانية لحليفهم الحوثي.
وأكد الجعدي أن الجنوب عصي على الهزيمة وعلى الانكسار وأن المعركة مستمرة حتى النصر.
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