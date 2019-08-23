تعز.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في جبهة الكدحة

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الجمعة 23 أغسطس 2019

قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية

كتب الخليج 365 ـ تعز

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، آب 23، 2019، هجوما حوثيا على مواقع لها في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في قهبان بجبهة الكدحة التابعة لمديرية المعافر.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم الحوثي واستمرت لساعات.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات تعز، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.