اليافعي: كان للإمارات دورا بارزا وأساسيا وتميز بتحقيقه نجاحات سريعة

الصحفي ياسر اليافعي

كتب عدن أبو ظبي - الخليج 365

ووصف الإعلامي اليافعي وهو ورئيس تحرير موقع “يافع نيوز” في تصريح نشرته صحيفة "العرب" - تابعها "الخليج 365" الدور الإماراتي في إطار التحالف العربي بأنه كان بارزا وأساسيا وتميز بتحقيقه نجاحات سريعة على أصعدة مختلفة منها تحرير المحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي وصولا إلى الحديدة ومن ثم تأمين هذه المحافظات وتطهيرها من القاعدة ودعم عملية تطبيع الحياة فيها.

وأضاف “هذه الأطراف مجتمعة هي من تطالب بمغادرة الإمارات وكل طرف يستخدم أسلوبه ومنها حزب الإصلاح الذي بات يستخدم الشرعية التي سيطر على القرار فيها لتنفيذ أجندته وهي أجندة ليست لليمن علاقة بها"'

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