قوات الجيش يحقق تقدما في جبهة نهم شرقي صنعاء

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 قوات الجيش الوطني كتب الخليج 365 ـ متابعات تمكنت قوات الجيش الوطني، الجمعة، آب 23، 2019، من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض في نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن التقدم العسكري جاء بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية. وذكر المركز الإعلامي ـن قوات الجيش حررت جبل الغنيمي، وتواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل. ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية. وتشهد جبهة نهم، منذ أربع سنين، مواجهات متقطعة بين مليشيا الحوثي والقوات الحكومية. Advertisements

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