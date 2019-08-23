Advertisements التحالف يقصف تجمعات لمليشيا الحوثي في حرف سفيان بعمران الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 ـ عمران قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، آب 23، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة عمران شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت تجمعات للمليشيا في منطقة لعمشية التابعة لمديرية حرف سفيان بالمحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الواقعة شمال المحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وفي وقت سابق، قصف التحالف أهدافا للمليشيا في مديرية حيدان التابعة لمحافظة صعدة والحدودية مع عمران. Advertisements

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