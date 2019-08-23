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محللون: حملة مليشيا الحوثي والإصلاح ضد الإمارات منسقة وليست عفوية

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ خاص:

بعد ساعات من البيان الحكومي الذي هاجم الإمارات، وزعم أنها تدعم طرفا في الصراع لتمزيق اليمن، شن الخطباء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي هجوما على الإمارات، مرددين المزاعم ذاتها.

وكان الناطق باسم الحكومة، المحسوب على جماعة الإخوان، راجح بادي، قد هاجم الإمارات، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، خلال الساعات الماضية.

ويرى محللون أن هذا الانسجام بين الإصلاح داخل الشرعية، وبين مليشيا الحوثي، ليس عفويا، بل عمل منسق يأتي استجابة لتوجيهات خارجية.

ويضيف المحللون، لـ"الخليج 365" أن الاستهداف للإمارات على هذا النحو، لن يؤثر على الدور الذي تقوم به، لكنه سيظهر مدى تأثيرها العسكري والأمني على المليشيا والإرهاب والتطرف في اليمن.

وبحسب المحللين، فإن استجابة الشرعية لهذا التوجه، يؤكد أن قرارها مختطف لصالح حزب الإصلاح الذي تغلل فيها منذ وقت مبكر.

"المشتركة" تستنكر:

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إلى ذلك، استنكرت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الحملة الإعلامية على دولة الإمارات.

وأشادت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن بالدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكرت قيادة "المشتركة" أن التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية.

وجددت التأكيد على أن ما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة بقيادة المملكة العربية السعودية لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكدت أن الشعب اليمني سيسجل في أنصع صفحات تاريخه الموقف القومي والأخوي المشرف الذي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة، وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة محتفظة بهذا الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد.

لا تمحوها البيانات

في ذات السياق، استهجن وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، بيان الحكومة اليمنية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جاء على لسان ناطقها المنتمي إلى جماعة الإخوان، راجح بادي، تعليقا على الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، خلال الساعات الماضية.

وكتب آل خليفة: الموقف الأصيل و دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها.

وقوبل موقف الحكومة الشرعية الأخير بتنديد محلي ودولي على مستوى واسع.