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شطارة: كما انهزم الحوثي في الجنوب سينهزهم الإصلاح وأعوانه

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب عدن - الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، "حرب جنوبية شمالية ومن يعتقد أن الإصلاح يختلف عن الحوثي في أهدافهم على الجنوب فهو واهم".



وأضاف شطارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - " الإصلاح يسلم معسكراته للحوثي شمالا ويقاتل الجنوبيين جنوبا باسم الشرعية، اللعبة انتهت والذي كان تحت الطاولة ظهر على السطح" .

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ومضى "لن تمروا ،فكما انهزم الحوثي في الجنوب سينهزهم الإصلاح واعوانه من السذج.".

وكتب في تغريدة أخرى" وفقا لتوجيهات الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك،زرت اليوم بمعية الدكتورة سهير علي احمد عضو هيئة الرئاسة ود. الشبحي عدد من جرحى أحداث عدن الأخيرة،سواء كانوا من الحرس الرئاسي او القوات الجنوبيةوتقديم كافة الرعاية لهم داخليا اوخارجيا على حد سواء".