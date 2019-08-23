Advertisements غلاب: على تنظيم الإخوان في اليمن حل نفسه الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب عدن - الخليج 365 قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الجمعة، "من باب النصيحة ليس الا على تنظيم الاخوان في اليمن حل نفسه".

‏وتابع غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" متحدثا عن الإخوان - "واعادة الاندماج في الوطنية اليمانية الحرة وتبني مشروع العروبة". Advertisements وبين أن" ‏الامامة الهادوية مخترقة لتكويناته السرية حد العظم!!". ‏ ومضى "لن يفهموا ‏ويعتقدون انهم الأذكى وهم وظيفة لخدمة ما يكرهون!". Advertisements

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