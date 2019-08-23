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الحوثيون يستهدفون إحدى قرى مريس الضالع بصاروخ زلزال 

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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الحوثيون يستهدفون إحدى قرى مريس الضالع بصاروخ زلزال

الجمعة 23 أغسطس 2019

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الحوثيون يستهدفون إحدى قرى مريس الضالع بصاروخ زلزال 

كتب

الضالع - الخليج 365

أطلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران، صاروخا من نوع زلزال على إحدى القرى الآهلة بالسكان في مديرية مريس شمالي الضالع. 

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وذكرت مصادر محلية، أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات الحوثية لم يخلف أي إصابات أو أضرار في صفوف الأهالي. 

 

وتواصل الميليشيات الحوثية الإنقلابية إنتهاكاتها المتواصلة التي تضاف إلى سلسلة جرائمها المستمرة بحق السكان المواطنين والمدنين خلال الحرب الدائرة شمالي وغرب الضالع.   

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