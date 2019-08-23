Advertisements الحوثيون يستهدفون إحدى قرى مريس الضالع بصاروخ زلزال الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب الضالع - الخليج 365 أطلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران، صاروخا من نوع زلزال على إحدى القرى الآهلة بالسكان في مديرية مريس شمالي الضالع.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات الحوثية لم يخلف أي إصابات أو أضرار في صفوف الأهالي. وتواصل الميليشيات الحوثية الإنقلابية إنتهاكاتها المتواصلة التي تضاف إلى سلسلة جرائمها المستمرة بحق السكان المواطنين والمدنين خلال الحرب الدائرة شمالي وغرب الضالع.

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