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مسهور يقدم نصيحة أخيرة إلى الرئيس هادي وحكومة الفنادق

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب عدن - الخليج 365

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، اليوم الجمعة، إن كان من نصيحة أخيرة تقدم إلى هادي وحكومة الفنادق فعليهم بسحب معسكرات حزب الإصلاح الإرهابية من شبوة ووادي حضرموت".



وأضاف مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" فحقن الدماء أوجب وأكرم وللجنوب طريق سيمضي فيه ولن يتراجع عنه".

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وبين أن "موقف الولايات المتحدة لم يتزحزح بأعتبار ما يجري في الجنوب يتطلب حوار بين (الأطراف) فهل بات على واشنطن أن تعتبر موقف حكومة هادي من رفض الحوار كمعرقل للضغط نحو التهدئة؟، ننتظر تطورات قادمة ستكون صعبة على المعرقلين.".

واختتم: ستحاول (بعض) وسائل الإعلام العربية إبراز أحداث شبوة للهروب من مناقشة رفض حكومة هادي عدم استجابتها لدعوة السعودية للحوار في جدة".