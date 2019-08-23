Advertisements الحربي: شرعية الفنادق تتحمس لقتل الجنوبيين وتنبطح أمام الحوثية الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب أبو ظبي عدن - الخليج 365 قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الجمعة، إن "شرعية الفنادق وعصابات الإصلاح تتحمس لقتل الجنوبيين".

Advertisements وأضاف الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" متحدثا عن شرعية الفنادق بأنها "تنبطح أمام مليشيات الحوثي". وتابع "شرعية الفنادق باختصار، باعت تأشيرات الحج والعمرة باعت المساعدات الإنسانية، باعت مساعدات المشتقات النفطية، باعت الأدوية والمساعدات الغذائية، باعت الأسلحة المقدمة من التحالف". وأشار إلى أن "ما قدمه التحالف العربي كان كافٍ لتحرير اليمن 70 مرة ثم يقولون، المتغطي بالتحالف عريان". Advertisements

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