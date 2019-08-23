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كتائب أبي العباس تستغرب من الحملات للمطابخ الإخوانية القطرية

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب تعز الدوحة - الخليج 365

استغرب المكتب الإعلامي لكتائب أبي العباس استمرار الحملات المغرضة التي تشنها المطابخ الاخوانية القطرية عبر عدد من القنوات والمواقع الإخبارية بما في ذلك قناة بلقيس والتي تشن على الكتائب حملات التشويه القذرة التي كان آخرها ما ورد في قناة «بلقيس » في برنامج لست وحدك بعنوان « من المسئول عن قضية المختفين قسريا في مدينة تعز؟ ».



جاء ذلك ردًا على ما جاء في قناة «بلقيس » برنامج لست وحدك بعنوان « من المسئول عن قضية المختفين قسريا في مدينة تعز؟ »

وقال بيان صادر عن الكتائب - حصل "الخليج 365" على نسخة منه - تحدث البرنامج عن المواطن خالد الشنيني والتي ذهبت القناة الى اتهام كتائب ابي العباس بإخفائه وذلك عبر ما تضمنته من عنوان بارز على شاشتها بما نصه " كيف اختفى خالد الشنيني في سجون ابو العباس في مدينة تعز ؟ وهو اتهام لا اساس له من الصحة ونرفضه وندينه وتتحمل القناه مسؤوليتها القانونية ونأسف لما تمارسه هذه القناة من تدليس وتزييف للحقائق وترويج للشائعات بعيداً عن كل القيم والمعايير والمبادئ الاعلامية النبيلة.

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ومضى البيان "ولذلك فإن ما تضمنته مداخلات اهالي المواطن خالد الشنيني هو تأكيد بأن ليس لكتائب ابي العباس علاقه في الاتهام الذي اوردته القناه واردات الصاقه بالكتائب وقد كانت مداخلات اسرته تتحدث عن اختطافه من قبل ما تسمى جماعة الدولة الاسلامية المعروفة بتنظيم داعش الارهابي "'

وأوضح البيان بأن المواطن خالد الشنيني قد انضم الينا في بداية مشوار الكتائب في المقاومة الشعبية ضد مليشات الحوثي ؛ ولكنه غادر الكتائب في وقت ظهور الجماعات الارهابية - وبحسب ما اشيع انه التحق بتنظيم الدولة الاسلامية والتي كان يتزعمه الارهابي ابو الوليد الوافي - ولا نعلم عنه شيء من ذلك الوقت .

ومضى البيان "نؤكد بأنه لا صلة لنا بالأسماء الواردة بإفادة اهالي المذكور والذي اتهموهم فيها بالوقوف خلف اختطاف ابنهم وهم المدعو ابو الوليد والمدعو وليد الزبود والمدعو ايمن البابوري وجميعهم يتبعون تنظيم الدولة الاسلامية داعش الارهابي".

وشددت الكتائب على ضرورة قيام الاجهزة الرسمية بواجبها بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيق في هذه القضية و كل القضايا التي تهم المواطنين وعدم تمييعها او تسيسيها خدمة لأجندات مفضوحة كما نطالب القناة بالاعتذار وندعوها الى الالتزام بالمصداقية ؛ مؤكدة على حقها في مقاضاتها وفقا للقانون '