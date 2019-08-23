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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

تداول ناشطون على السوشال ميديا اخبارا تتحدث عن سقوط طائرة امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة اليوم الخميس اثناء توجه إلى تركيا . وزعمت تلك الاشاعة ان طائرة امير قطر تعرضت لخلل فني ، وفقد طاقمها القدرة على التحكم بها ، وتحطمت بعد اقل من ساعة على اقلاعها من الدوحة ، ونشر الناشطون صورا لطائرة قطرية تشتعل بالنيران وزعمو انها طائرة اميرة قطر بعد سقوطها . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : شاهد : ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ (صورة) عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام شاهد.. تسريب فيديو مُخل للفنانة هالة صدقي +18 Advertisements صدمة.. سعودي ينشر صور جريمة اغتصاب ارتكبها في المملكة ومطالب بإعدامه .. شاهد الصور في بلد عربي .. الام تتاجر بابنتها بالدعارة .. شاهد كيف كانت نهايتهم ..«صور وتفاصيل صادمة» بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة الحساسة من جسمها بالشوكولاتة ..شاهد الفيديو عـــــاجـــــل : شاهد صور مباشرة تقطع الشك باليقين وتكشف الطرف المسيطر الان على شبوة -----------------------------------------

هذة الاشاعة التي انتشرت مساء اليوم سرعان ما افتضحت واتضح انه لا أساس لها من الصحة ، وان امير قطر لم يغادر الدوحة ، وبعد تتبع مصدر الإشاعة اتضح انها من حسابات اماراتية ارادو من خلالها خلط الاوراق . كما اتضح ان الصورة المتداولة هي لطائرة قطرية فعلا اسقطها حلف الناتو في منتصف العام 2017م اثناء توجهها الى ليبيا حسب ما نشرته وسائل الاعلام في ذلك الوقت

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