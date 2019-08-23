شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة مهمة ستفاجئك لم تكن تعرفها عن محافظة شبوة اليمنية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تقع محافظة شبوة شرق من عدن بحوالي 385 كيلو متر وإلى الغرب من المكلا بحوالي 300 كيلومتر
1- تبلغ مساحة محافظة شبوة (42584) كيلومتر مربع، وتعادل مساحة ثلاث دول عربية مجتمعة مع بعضها (الكويت وجيبوتي والبحرين).
قد يهمك ايضاً:
- عاجل : أخيرا.. السعودية تتخذ قرار المواجهة وتدفع بعتاد عسكري ضخم إلى قوات الشرعية في أبين..! (تفاصيل)
- 12 معلومة مهمة ستفاجئك لم تكن تعرفها عن محافظة شبوة اليمنية.. تعرف عليها
- عاجل : محافظ شبوة يزف بشرى سارة قبل قليل لجميع اليمنيين
- عاجل : قيادات الملجس الانتقالي تتوسل الجيش الوطني في عتق بعدم القيام بهذا الأمر
- بعد 17 عامًا من الغياب .. ظهور محرج لـ”ياسمين عبدالعزيز” ونشر (صور فاضحة) لها كشفت المستور
- عاجل : شاهد أول الصور الواردة من معركة عتق بشبوة وآخر المستجدات ومصادر تكشف لمن الغلبة حتي اللحظة..! (4 صور)
- وأخيرا.. عبدالباري عطوان يكشف ”كلمة السر” التي ستنهي تمرد عدن.. ويحذر السعودية والرئيس هادي من ”النبتة الشيطانية”..!
- السعودية تتعرض لـ”خيانة صريحة” وطعنة غادرة في الظهر.. وتتوعد بسحق ”متمردي الإمارات” قريبا في الجنوب (تفاصيل)
- ورد للتو : رجل ”هادي” القوي في شبوة يقرر المواجهة العسكرية مع الانتقالي ويصدر البيان (رقم 1)
- الأمير تميم ينتقم لوالدته الشيخة موزا.. قرار قطري سيبكي محمد بن زايد..! (مع فيديو)
- عزمي بشارة يفجر مفاجأة ثقيلة.. انتهاء ”حلم الانفصال” وحضور قوي للانتقالي في حكم اليمن.. وهذا مصير حزب الاصلاح..! (تفاصيل)
- الإطاحة بحزب الاصلاح من ”الشرعية” وإزاحته نهائياً من المشهد السياسي في اليمن..!
- عاجل : القوات السعودية تطرد مليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات من أول محافظة جنوبية
- شاهد عشرات النساء السعوديات يحرقن النقاب وينشر صورهن دون حجاب (صور وفيديو)
- شاهد لحظة وقوع حادث السير المروع لمضيفات الطيران السعودي بالرياض أودي بحياة مضيفة وإصابة 11 أخريات (فيديو)
2- مساحة محافظة شبوة اكبر من مساحة سبع دول عربية. وتتكون من (17) مديرية وعاصمتها عتق.
3- يبلغ التعداد السكاني لمحافظة شبوة 605,000 نسمة.
4- عدد القطاعات النفطية المنتجة في محافظة شبوة (5) قطاعات نفطية وهي:( قطاع جنة_ قطاع عياد- قطاع شرق الحجر- قطاع الدامس- قطاع العقلة)
5- يوجد في محافظة شبوة 3 مطارات : (مطار عتق.. مطار بيحان.. مطار بالحاف،) و3 مواني بحرية : (ميناء بئر علي .. ميناء قنا .. ميناء مجدحه).
6- توجد انواع مختلفة من المعادن في شبوة أهمها:( الزنك – الفضة – الرصاص – الملح الصخري – الفلدسبار- رمل الزجاج – السيلكا – الاسكوريا – البرلايت).
7- جبل الملح الموجود في منطقة عياد في مديرية جردان قادر على أن يغطي إحتياجات الوطن العربي بمادة الملح.
8- يبلغ عدد الاودية في محافظة شبوة17وادي وهي:( وادي لماطر- وادي عمد- وادي رفض – وادي عدس – وادي هدى – وادي عماقين – وادي بيحان- وادي ضرى- وادي مرخة -وادي الصعيد – وادي جردان- وادي عرماء- وادي دهر- وادي ارة – وادي عبدان- وادي جنه – وادي خورة)
9- يبلغ طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة 300 كم.
10- قامت على ارض شبوة ثلاث عواصم لأقدم الممالك الشهيرة في شبة الجزيرة العربية؛( يهر عاصمة مملكة أوسان – شبوة القديمة عاصمة مملكة حضرموت – تمنع عاصمة مملكة قتبان).
11- توجد في محافظة شبوة العديد من الأحواض المائية منها:-( حوض وادي ميفعة – حوض وادي مرخة وخورة – حوض وادي بيحان – حوض اودية ضراء).
12- توجد مجموعة من الجزر الصغيرة تابعة لمحافظة شبوة وأبرزها:- ( جزيرة صُخة – جزيرة براقة – جزيرة غضرين الكبرى – جزيرة غضرين الصغرى)
كانت هذه تفاصيل خبر 12 معلومة مهمة ستفاجئك لم تكن تعرفها عن محافظة شبوة اليمنية.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.