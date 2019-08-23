شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة مهمة ستفاجئك لم تكن تعرفها عن محافظة شبوة اليمنية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقع محافظة شبوة شرق من عدن بحوالي 385 كيلو متر وإلى الغرب من المكلا بحوالي 300 كيلومتر

1- تبلغ مساحة محافظة شبوة (42584) كيلومتر مربع، وتعادل مساحة ثلاث دول عربية مجتمعة مع بعضها (الكويت وجيبوتي والبحرين).

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- 12 معلومة مهمة ستفاجئك لم تكن تعرفها عن محافظة شبوة اليمنية.. تعرف عليها



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2- مساحة محافظة شبوة اكبر من مساحة سبع دول عربية. وتتكون من (17) مديرية وعاصمتها عتق.

3- يبلغ التعداد السكاني لمحافظة شبوة 605,000 نسمة.

4- عدد القطاعات النفطية المنتجة في محافظة شبوة (5) قطاعات نفطية وهي:( قطاع جنة_ قطاع عياد- قطاع شرق الحجر- قطاع الدامس- قطاع العقلة)

5- يوجد في محافظة شبوة 3 مطارات : (مطار عتق.. مطار بيحان.. مطار بالحاف،) و3 مواني بحرية : (ميناء بئر علي .. ميناء قنا .. ميناء مجدحه).

6- توجد انواع مختلفة من المعادن في شبوة أهمها:( الزنك – الفضة – الرصاص – الملح الصخري – الفلدسبار- رمل الزجاج – السيلكا – الاسكوريا – البرلايت).

7- جبل الملح الموجود في منطقة عياد في مديرية جردان قادر على أن يغطي إحتياجات الوطن العربي بمادة الملح.

8- يبلغ عدد الاودية في محافظة شبوة17وادي وهي:( وادي لماطر- وادي عمد- وادي رفض – وادي عدس – وادي هدى – وادي عماقين – وادي بيحان- وادي ضرى- وادي مرخة -وادي الصعيد – وادي جردان- وادي عرماء- وادي دهر- وادي ارة – وادي عبدان- وادي جنه – وادي خورة)

9- يبلغ طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة 300 كم.

10- قامت على ارض شبوة ثلاث عواصم لأقدم الممالك الشهيرة في شبة الجزيرة العربية؛( يهر عاصمة مملكة أوسان – شبوة القديمة عاصمة مملكة حضرموت – تمنع عاصمة مملكة قتبان).

11- توجد في محافظة شبوة العديد من الأحواض المائية منها:-( حوض وادي ميفعة – حوض وادي مرخة وخورة – حوض وادي بيحان – حوض اودية ضراء).

12- توجد مجموعة من الجزر الصغيرة تابعة لمحافظة شبوة وأبرزها:- ( جزيرة صُخة – جزيرة براقة – جزيرة غضرين الكبرى – جزيرة غضرين الصغرى)