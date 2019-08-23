- عاجل : محافظ شبوة يزف بشرى سارة قبل قليل لجميع اليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، إن الأوضاع في مركز محافظة شبوة، تحت السيطرة، بعد ساعات من إنهاء تمرد الانتقالي الجنوبي في عتق .

جاء ذلك خلال اتصال من رئيس الوزراء معين عبدالملك للمحافظ “عديو” لمتابعة الأحداث الميدانية التي تشهدها المحافظة.

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ودعا رئيس الحكومة، أبناء شبوة إلى توحيد صفوفهم ودعم أجهزة الدولة، كما دعا السلطات المحلية إلى تطبيع الأوضاع في المحافظة بعد سيطرة القوات الحكومية عليها.

وذكر مصدر في السلطة المحلية داخل مدينة عتق، أن قوات الجيش اليمني تمشط عدداً من الأحياء التي دارت فيها المعارك الليلة الماضية.

وكانت قوات الجيش قد أعلنت فجر اليوم تأمين مدينة عتق بشكل كامل بعد معارك استمرت ساعات مع قوات الانتقالي الجنوبي، انتهت بهزيمة الانقلابيين في المحافظة النفطية.