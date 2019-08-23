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مسؤول بحريني ومحللون يشيدون بمواقف الإمارات الأصيلة باليمن

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب أبو ظبي عدن - الخليج 365

أشاد محللون سياسيون، ومسؤول بحريني، اليوم الجمعة بمواقف الإمارات العربية المتحدة في اليمن.



وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الموقف الأصيل و دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها رحم الله شهداء الإمارات في اليمن".

من جانبه، اقتبس المحلل السياسي، أمجد طه، ابياتا من شعر الشيخ محمد بن زايد وكتب" ونحن من نلجي ونعدل كل ميل، بالسيوف الحدب ونطفي الفتن، وان صفينا مثل ذوق السلسبيل، لا نخون ولا نكون إلا ركن".

أما المحلل السياسي، خالد الزعتر قال "محاولات الهمز واللمز تجاه الإمارات وتزييف الحقائق لايدعمه إلا جاهل أو حاقد".

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وأضاف الزعتر "لاأحد يستطيع أن ينكر دور الإمارات المشرف الداعم للشرعية اليمنية ولشعب اليمن ، وماقدمته من جهود عسكرية وإنسانية لخدمة الشعب اليمني ، ومن يحاول إنكار دور الإمارات ماهو إلا جاهل أو حاقد".

من جهته، كتب الناشط سعود نوح العصيمي، أن" الإمارات ماتداهن ولا تراهن على الوقت شبابها قاتل في حومة الوغى لأجل حفظ اليمن".

ومضى "اليوم تقول إن الإخونجي(حزب الإصلاح) هو سبب الخيانات وتأخر التحرير".

واختتم "إما أن تقوم الشرعية بمهامها وتبرهن صدقها بأفعالها، وإلا فإنهم خونه يلعبون سياسة وإرتزاق وخيانة".