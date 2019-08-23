صحيفة: جبهة الخراب في اليمن تتشكل من المسماة “شرعية” و”الإخوان” و” الحوثي”

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صحيفة: جبهة الخراب في اليمن تتشكل من المسماة شرعية والإخوان و الحوثي

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب أبو ظبي عدن - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية "أي سلطة في العالم تكون عاجزة عن فتح حوار مع شريحة من شعبها، فإنها تكتب شهادة وفاتها وفشلها وعجزها بيدها، ولن تكون قادرة على الاستمرار كونها عملياً دخلت في حالة الموت السريري، وبالتالي فإنها ستحتاج إلى معجزات.



وأضافت صحيفة" الوطن" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365"-" ونحن لسنا في زمن المعجزات والأعاجيب بل في زمن الواقعية والصدق مع الشعوب وتفهم إراداتها وطموحاتها في التعامل معها، ولكي تنجح أي سلطة أو هيئة تمثيل في العالم يجب أن ترفع من قيمة شعبها وتضعه دائماً حيث يستحق، لكن التعامل معه باستعلاء وفوقية والتهرب من الواجبات عبر كيل الاتهامات بكل الاتجاهات فهذا معناه أنها تدق المزيد من المسامير في نعشها.. والشعوب تسير خلف قيادات تؤمن بها وليس خلف كيانات هشة لا وجود لها عملياً ولن تفلح معها كل محاولات الإنعاش.

وبينت الصحفية أن "أول دعوات الإمارات بهدف التعامل الأفضل مع أحداث عدن وجنوب اليمن، كانت بدعم إجراء حوار مفتوح وصادق بين الحكومة التي ظهرت على حقيقتها من جهة، و”المجلس الانتقالي الجنوبي” من جهة ثانية، وسارعت إلى تأييد الدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكدت استمرارها في التحالف والتزامها الراسخ في دعم الشعب اليمني، لكن رفض الحوار من قبل من باتوا بكل أسف يعبرون عن إفلاسهم وفشلهم ولم يبق لهم إلا كلمة ” شرعية” دون استحقاقهم شرف تمثيلها رفضوا الحوار، وظهر ما يكنونه من حقد وبغض ونكران للجميل.

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وتابعت " وهذا يبين سطوة جماعة “الإخوان” الإرهابية وسيطرتها على قرار “الحكومة” إياها، وأنها تعمل لطعن اليمن وشعبه والتحالف إن استطاعت مستغلة ضعف وهشاشة وارتزاق الموجودين في “الحكومة اليمنية” والقدرة على تسخير مواقفهم بما يتناسب وأجندة “الجماعة” الآثمة ونواياها العدوانية الهادفة لإعادة اليمن إلى دائرة الفوضى والأزمات والتوتر.

ومضت "وهذا عملياً ما تهدف إليه المليشيات الإرهابية وبالتالي فإن الواقع العملي يؤكد أن جبهة الخراب في اليمن تتشكل من المسماة “شرعية” و”الإخوان” و” الحوثي”.. في محاولات مستميتة لعرقلة الحل النهائي لليمن، وبالتالي فنحن لسنا أمام حكومة شرعية كما يفترض بل أمام طفيليات تعيش على الأزمات والتوترات والحروب والكوارث والسبب أنها تعلم يقيناً أن الشارع اليمني الذي عبر فيه الملايين من أبناء الشعب الشقيق عن إرادتهم لا يمكن أن يقبل بهذه الزمرة المتلونة والتي تسارع لتغيير جلودها كالحرباء، ولا تركها في موقع من يستلم دفة القرار وبالتالي لم يبق لها إلا المناورة والغدر بإرادة الشعب الذي لا يقيم لها أي وزن، كما أن أي استقواء بالفوضى هو احتلال بكل معنى الكلمة، واليمن الذي يواجه بدعم أشقائه الحقيقيين في دول التحالف محاولات احتلاله من إيران عبر أدواتها المتمثلة بمليشيات الحوثي، لن يقبل بأي طرف احتلالاً آخر بالتعاون مع “الإخوان” والأنظمة التي تدعم هذه الجماعة تحت أي ظرف كان.

وشددت على أن "الإمارات الكبيرة جداً على أبواق الفتنة.. حررت وبنت وداوت وعالجت ورسمت البسمة وأعادت الأمل لشعب لم تكن تنقصه الأزمات.

واختتمت" أما الذين يسيرون عكس التاريخ وينعقون كغربان زمن ولى ومن باعوا قضية اليمن وخانوا قسمهم ونكروا الجميل وتحالفوا مع أشد جماعات الإرهاب وحشية وعداءً للشعوب كـ”الإخوان”، فالتاريخ كما توجد فيه صفحات مشرفة وعظيمة لمن نصروا الحق وصنعوا الأمجاد، فيه كذلك صفحات مقززة تتسع لكل من باع ضميره وخان شعبه وارتهن".