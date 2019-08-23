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المطيري: أفاعي الشيطنة أطلت برؤوسها لتنفث سمها في شبوة
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت الكاتبة والإعلامية، نورا المطيري، إن أفاعي الشيطنة أطلت برؤوسها وراح تنفث سمها في محافظة شبوة.
وأضافت المطيري، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: تعددت الرؤوس والأهداف واحدة: الطعن بالتحالف بأي ثمن، الإساءة للإمارات، الادعاء أن السعودية تدعم الإخونج، تأجيج الفتنة والفرقة، تجاهل الحرب مع الحوثي.
وأكدت أن كل من يُصرح أو يكتب في هذه الاتجاهات هو عميل قطري مع مرتبة الذل والارتزاق.
وتنشط وسائل الإعلام الإخوان في محاولة الوقيعة بين المملكة والإمارات منذ مدة.
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