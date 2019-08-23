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المطيري: أفاعي الشيطنة أطلت برؤوسها لتنفث سمها في شبوة

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت الكاتبة والإعلامية، نورا المطيري، إن أفاعي الشيطنة أطلت برؤوسها وراح تنفث سمها في محافظة شبوة.

وأضافت المطيري، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: تعددت الرؤوس والأهداف واحدة: الطعن بالتحالف بأي ثمن، الإساءة للإمارات، الادعاء أن السعودية تدعم الإخونج، تأجيج الفتنة والفرقة، تجاهل الحرب مع الحوثي.

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وأكدت أن كل من يُصرح أو يكتب في هذه الاتجاهات هو عميل قطري مع مرتبة الذل والارتزاق.

وتنشط وسائل الإعلام الإخوان في محاولة الوقيعة بين المملكة والإمارات منذ مدة.