قوات التحالف تستولي على المقاتلات اليمنية في حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

كشفت مصادر خاصة عن مخطط سعودي إماراتي يستهدف السيطرة على سرب من المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية اليمنية.

وقالت المصادر أن التحالف السعودي الاماراتي قرر الاستيلاء على الطيران الحربي الموجود في حضرموت ومنها المقاتلات اليمنية من نوع ميغ-29 ، مشيرة الى ان عدد من الطيارين الليبيين التابعين للمرتزق خليفة حفتر سيصلون اليمن لاتمام عملية الاستيلاء على الطائرات اليمنية الحربية.

وكانت اليمن تسلمت في العام 2005م ثمان مقاتلات روسية من طراز ميج 29 وذلك ضمن صفقة أسلحة روسية اشترتها اليمن وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار.. كما اشترت عدد اخر من نفس المقاتلات في 2006.

وقد قام التحالف السعودي الاماراتي بتدمير عدد من الطائرات المتواجدة في العاصمة صنعاء خلال الساعات الاولى من العدوان على اليمن ، فيما سيطرت حكومة هادي على ما تبقى من الطائرات.