شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاب طلب من سما المصري التقاط (صورة) في باريس والأخيرة تضع يده في ‘‘الموضع الحساس’’ وتنشر (الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تتجول الراقصة المصرية ​سما المصري​ في عدة بلدان أوروبية وتنشر منها مقاطع فيديو مصورة يتم فيها التركيز بشكل كبير على ‘‘المواضع الحساسة’’ وخصوصًا الموضع المؤخرة.





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وبعدما شاركت جمهورها بتوثيق رحلتها وتجوالها في هولندا وأمستردام، ها هي سما انتقلت إلى باريس فاختارت تصوير مشاويرها ومشيتها في كل من شارع الشانزليزيه وبرج إيفل حيث تطلق على مؤخرتها تسمية الأبراج، ناهيك عن طلبها من أحدهم تصويرها وهي تسير في مطار باريس والتركيز على مفاتنها من الخلف.

وفي أحدث فيديو للراقصة السيئة الصيت حاول أحد الشباب التقاط صورة تذكارية معها وثقت سما اللحظة وكان يلف يده حول خصرها وكاد يضعها على مؤخرتها لولا شعوره بالخجل الشديد.