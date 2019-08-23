Advertisements

بالأرقام.. انتهاكات مليشيا الحوثي في صنعاء خلال النصف الأول من العام 2019

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء.



وذكر التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان" أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و 29 حالة إصابة و 266 حالة اختطاف و 110 حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني و 238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

Advertisements

التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء "سبأ"، وثق 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وأوضح التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين وإتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.