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صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية حيدان
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، آب 23، 2019، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن أهدافا للمليشيا في مديرية حيدان، معقل زعيم الحوثيين، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأوضحت المصادر أن الطيران شن أكثر من غارة على أهداف عسكرية في منطقة آل المقراني بالمديرية الواقعة جنوب المحافظة.
وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مواقع القصف.
ولفتت إلى أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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