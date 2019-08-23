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صور قيادة دولة الإمارات تتصدر غلاف صحيفة 14 أكتوبر

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب عدن - الخليج 365

تصدرت صور قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، غلاف صحيفة 14 أكتوبر في نسختها الصادرة عن المجلس الإنتقالي الجنوبي بعد قيام الشرعية بقطع الموازنة العامة عنها .



وتصدرت صورة الغلاف صورة الراحل الشيخ، زايد بن سلطان آل نهيان، وإلى جانبه صور رئيس البلاد، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس البلاد، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .

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وتم التعليق على الصورة بعبارة "شكراً من القلب عيال زايد" .

وأثارت هذه الخطوة إعجاب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الذين أعتبروه دليل على وفاء شعب الجنوب لقيادة الإمارات تقديراً لما قدموه من دعم عسكري وتنموي وخدمي وإنساني .